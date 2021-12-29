Ростуризм планирует запустить невозвратный тариф для гостиниц

Как сказано в законопроекте, невозвратные тарифы уже будут включены в договор о проживании в гостинице или гостевом доме.

«Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Также предлагается создать новый фонд коллективной ответственности туроператоров. Из него клиентам будут выплачивать компенсации за отмененный отпуск. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, после запуска фонда появится возможность увеличить размер компенсации за отмененные туры в случае банкротства туроператора до 40 000 руб. на человека.

Также в проекте говорится об эскроу-счетах в качестве альтернативного механизма финансовых гарантий. Этот механизм будет действовать так: банк на счетах турфирм будет замораживать деньги туриста. И если отдых не состоялся, то все средства вернутся туристу.