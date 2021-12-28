О планах «Победы» сделать Пулково базой для внутренних рейсов рассказал генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков. Сейчас перевозчик выполняет ряд прямых рейсов из Петербурга в регионы — в том числе Минеральные Воды, Калининград, Воронеж, Сочи, Владикавказ. В случае расширения лоукостера в городе, карта разлета будет охватывать всю Россию.

«Мы планируем развиваться в Питере, рассматриваем Пулково как большую базу в ближайшем будущем. Планируем забазировать там не менее 10 самолетов, а карту разлета сделать по всей России. Для этого создали там дочернюю компанию по наземному обслуживанию. Собственная «наземка» аэропорта — искусственный монополист и не мотивирована», — приводит ТАСС слова Калмыкова.

Также «Победа» рассматривает вопрос запуска международных рейсов их Петербурга, однако окончательного решения по полетам за рубеж пока нет. «За рубеж пока считаем. В том числе, как будет развиваться там наша «дочка» по наземному обслуживанию, какая будет доходность. Если пазл сложится, будет и «международка». Рассматриваем самые массовые направления: Турция, Египет, Италия, Германия. В Питер же еще и въездной туризм огромный», — добавил Калмыков.