Власти Египта решили ужесточить правила въезда в страну для невакцинированных туристов

Как следует из обновленных правил Минздрава страны, прибывающие в Египет люди должны либо предоставлять сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия.

Более того, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до приезда в страну. Срок будет отсчитываться от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код, а также метод тестирования. Документ должен быть выдан на английском или арабском языке.

При этом справки с рукописными данными или рукописными корректировками не принимаются.