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Власти Египта решили ужесточить правила въезда в страну для невакцинированных туристов

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Для иностранных туристов, которые не привились от коронавируса, ужесточили правила въезда в Египет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туроператора TUI.

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Как следует из обновленных правил Минздрава страны, прибывающие в Египет люди должны либо предоставлять сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия.

Более того, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до приезда в страну. Срок будет отсчитываться от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код,  а также метод тестирования. Документ должен быть выдан на английском или арабском языке.

При этом справки с рукописными данными или рукописными корректировками не принимаются.

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