Во Франции открылся новый отель Bvlgari — Bvlgari Hotel Paris

Как и все отели и курорты Bvlgari, Bvlgari Hotel Paris спроектирован итальянской архитектурной студией Antonio Citterio Patricia Viel. В отеле есть бар с видом на сад, lounge-зона с плюшевыми креслами, массивным камином и потолком, инспирированным клатчем-минодьером Bvlgari, двухуровневый спа-центр площадью 1300 квадратных метров с 25-метровом бассейном, фитнес-зал с частной студией и тренировками Workshop Gymnasium, разработанными для Bvlgari спортсменкой и моделью Ли Маллинз.