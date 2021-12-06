Во Франции открылся новый отель Bvlgari — Bvlgari Hotel Paris

Bvlgari представили свое новое творение — Bvlgari Hotel Paris. Отель расположен в центре известного Золотого треугольника Парижа. В нем 76 номеров, большая часть которых — люксы с террасами и лоджиями, похожие на частные апартаменты.
Как и все отели и курорты Bvlgari, Bvlgari Hotel Paris спроектирован итальянской архитектурной студией Antonio Citterio Patricia Viel. В отеле есть бар с видом на сад, lounge-зона с плюшевыми креслами, массивным камином и потолком, инспирированным клатчем-минодьером Bvlgari, двухуровневый спа-центр площадью 1300 квадратных метров с 25-метровом бассейном, фитнес-зал с частной студией и тренировками Workshop Gymnasium, разработанными для Bvlgari спортсменкой и моделью Ли Маллинз.
Пентхаус отеля расположен на двух уровнях, а продолжается пейзажным висячим садом со средиземноморскими растениями и фруктовыми деревьями. Кроме того, из номера открывается панорамный вид на знаковую архитектуру Парижа.
Bvlgari Hotel Paris стал частью сети итальянского ювелирного дома. Отели Bvlgari находятся на Бали, в Милане, Лондоне, Пекине, Дубае и Шанхае, а также в 2022 году отели откроются в Риме и Москве, в 2023 — в Токио, в 2024 — в Майами, в 2025 — в Лос-Анджелесе.
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