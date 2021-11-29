Новое правительство Германии планирует создать безвизовый режим для россиян до 25 лет

Намерение упростить въезд некоторым категориям россиян выразило новое светофорное правительство ФРГ — члены партий СДПГ, «Зеленые» и СвДП. «Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например молодых людей до 25 лет», — говорится в тексте коалиционного договора, представленного 24 ноября.

«Я рад, что нам удалось включить в коалиционное соглашение требование о безвизовом режиме для молодых людей из России. Эту инициативу, исходящую от самого сердца гражданского общества, я был очень рад поддержать, потому что она направлена на объединение людей», — приводят «Известия» слова координатора правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Йохана Заатхофа.

Для воплощения инициативы по созданию безвизового режима для российских граждан Германии будет необходимо провести консультации с партнерами в Евросоюзе. Как отметил Заатхофа, речь также пойдет о том, что ЕС может сделать для активизации контактов с российским обществом — особенно в периоды, когда организациям гражданского общества угрожает запрет на функционирование.