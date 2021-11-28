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Лоукостер «Победа» готовится возобновить международные рейсы из Пулково

Авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из Пулково, которые были отменены из-за «систематических задержек рейсов службами аэропорта». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-секретаря «Победы» Елену Селиванову.

Так, «Победа» зарегистрировала дочернюю компанию «Победа хэндлинг» для наземного обслуживания своих рейсов в Пулково. По данным РБК, это позволит компании сократить время обслуживания самолетов и возобновить международные рейсы из Петербурга. Партнером «Победы» стал оператор наземного обслуживания воздушных судов UTG.

Как рассказала Селиванова, создание оператора наземного обслуживания самолетов связано с тем, что Пулково не может обеспечить «оборот воздушного судна за 25 минут». «Собственный хэндлинг в Пулково позволит нам сократить время разворота с 40 до 25 минут и повысить пунктуальность, качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке», — добавила она. Также это позволит сдерживать рост цен на билеты. Хэндлинг заработает летом 2022 года, благодаря чему будет возобновлено выполнение международных рейсов из Пулково.

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