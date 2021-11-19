«Аэрофлот» увеличивает топливный сбор на внутренних и международных направлениях. Как это повлияет на стоимость билетов?

Сейчас топливный сбор на внутренних направлениях составляет 1 650 рублей. С 22 ноября он будет повышен на 550 рублей — до 2 200. Сбор для международных перелетов составляет 20 евро — он будет увеличен на 10 евро.

«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну», — заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

По словам пресс-секретаря «Аэрофлота», текущие цены на керосин достигли исторического максимума. Топливный сбор, в свою очередь, является мерой только частичной компенсации затрат на горючее.

Напомним, в марте 2021 года «Аэрофлот» уже повышал топливный сбор — но только на внутренних рейсах. Тогда он стал больше на 150 рублей в эконом-классе, на 225 в комфорте и на 300 — в бизнес-классе. «С мая 2020 года по январь 2021-го средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен», — объяснили тогда повышение в авиакомпании.