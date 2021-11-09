Карелия отменяет QR-коды и обязательные ПЦР-тесты при заселении в отели и гостиницы. Но есть условие

«С 1 декабря гостиницы, хостелы, туристские базы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать у постояльцев QR-коды, справки о прохождении вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусом», — сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

С 8 ноября в Карелии также продлили работу общепита — заведения, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут принимать посетителей до 01:00. После часа ночи до шести утра организациям, получившим такой документ, можно продолжить работу дистанционным способом, используя доставку продуктов.

Сейчас в республике резко возросло число людей, попавших в больницу с коронавирусом в возрасте от 18 до 59 лет — их доля достигла 36,5%. «Статистика показывает, что подавляющее большинство тех, у кого обнаружен коронавирус и кому понадобилась госпитализация, не прошли вакцинацию. […] Именно поэтому по решению оперштаба и было принято правило в отношении жителей республики старше 50 лет, что с 20 ноября работодатель должен перевести их на дистанционный формат работы либо обеспечить им изолированное рабочее место, если они не вакцинированы и не болели коронавирусом в течение полугода», — добавил Парфенчиков.