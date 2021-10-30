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Аэропорт Пулково перейдет на зимнее расписание с 31 октября

Аэропорт Пулково с 31 октября начнет работать по зимнему расписанию полетов. Об этом пишет пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Фото: Shutterstock

Так, в рамках зимнего расписания полетов запланированы регулярные рейсы более чем по 70 российским направлениям. Увеличится количество полетов в Архангельск, Волгоград, Воронеж, Минеральные Воды, Москву, Нальчик, Нижний Новгород, Симферополь, Тюмень и Уфу.

Также из Пулково можно вылететь более чем по 50 международным маршрутам. Авиакомпании продолжат обслуживать из Петербурга регулярные и чартерные рейсы в Баку, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Гянджу, Доху, Дюссельдорф, Ла-Роману, Ниццу, Пафос, Скопье, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполнять авиакомпании Air Serbia, Nordwind Airlines и «Аэрофлот». 

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