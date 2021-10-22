Болгария запретит туристам заселяться в отели без сертификата о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов

С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые «зеленые сертификаты» — справки на болгарском или английском языке, свидетельствующие о прохождении полного курса вакцинации препаратом, одобренным в стране. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном заболевании, действительная в течение полугода, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа, а также экспресс-тест на антиген, сделанные в течение последних 48 часов.

Как пишет «Интерфакс. Туризм», требуемые медицинские документы не нужно предъявлять лицам младше 18 лет. Также власти Болгарии подробно прописали, в какие заведения не пустят без «зеленого сертификата» — это магазины площадью более 300 квадратных метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы и другие. Не нужно будет показывать сертификаты, справки или тесты при посещении продуктовых магазинов, аптек, банков, госучреждений и при пользовании общественном транспортом.

Болгария признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Туристы, прошедшие вакцинацию данным препаратом, смогут свободно посещать страну.