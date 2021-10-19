В России утвердили концепцию развития яхтенного туризма

«Яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отдохнуть от городской суеты. В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства. В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей яхтенный туризм пока не развит в достаточной степени. Реальный спрос значительно превосходит предложение. Не хватает как инфраструктуры, так и кадров», — отмечают в Ростуризме.

Концепция предполагает создание в России разветвленной сети современных марин, которые станут не просто причалами для яхт, а многофункциональными круглогодичными туристическими комплексами — с гостиницами, конгресс-центрами, спа-комплексами, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами. Расширение инфраструктуры яхтинга создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию прибрежного пассажирского судоходства, событийного туризма, спорта и активного отдыха.

Как считают в Ростуризме, в России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Петербург и Приморский край. Отдых на воде с использованием яхт популярен в регионах, расположенных на побережье Волги, в Республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях, а также в Республике Крым.