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Россия отменяет запрет на въезд членов семей иностранных граждан, которые постоянно проживают в стране

Россия отменят запрет на въезд членов семей иностранных граждан, которые постоянно проживают в стране, пишет ТАСС со ссылкой на консульский департамент МИД РФ.

Фото: Shutterstock.com

 

Антиковидный запрет на въезд на территорию России больше не распространяется на членов семей иностранцев, у которых есть российское гражданство, и на тех, кто постоянно проживает на территории страны. К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны, а также попечители.

Въезд для указанных лиц на территорию России теперь возможен при предъявлении копии документа, которая подтверждает степень родства — свидетельство о браке, рождении и другие официальные бумаги.

Ограничения на въезд ввели в 2020 году из-за пандемии COVID-19. До этого прибыть в Россию могли только члены семей российских граждан. Но из-за многочисленных просьб и обращений запрет отменили.

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