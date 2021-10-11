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Чили открывает границы для привитых от коронавируса туристов — в том числе из России

Чили открывает границы для привитых от коронавируса туристов — в том числе путешественников из России с вакциной «Спутник V». Также им не потребуется проходить обязательный карантин по прибытии.

Фото: Shutterstock.com

 

С 1 ноября иностранные туристы, привившиеся от коронавируса, могут въезжать в Чили без соблюдения пятидневного карантина по прибытии. Власти приняли решение ослабить ограничения, так как с июня число зараженных неуклонно снижается. Въезд разрешат через три воздушные гавани — Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес (Сантьяго).

Для въезда в Чили и свободного перемещения по стране иностранным туристам потребуется сертификат о вакцинации против коронавируса, а также сдать ПЦР-тест — не ранее чем за 72 часа до поездки. Еще один тест на коронавирус потребуется сдать в течение 72 часов после прибытия в Чили.

Как пишет «Интерфакс. Туризм», сертификат о вакцинации перед поездкой нужно загрузить на портал mevacuno.gob.cl, после чего в течение месяца Минздрав страны оформит MobilityPass. Кроме того, за 48 часов до посадки в самолет путешественники должны заполнить форму Affidavit of the Traveler и получить QR-код. Помимо ПЦР-теста перед поездкой в Чили нужно оформить медицинскую страховку с минимальным покрытием в 30 тысяч долларов.

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