Самое востребованное направление среди любителей зимних видов спорта это Кавказ — 9% авиабилетов от всех бронирований на это время. На втором месте курорты Сочи — 8%. Далее идут Урал — 4%, Кольский полуостров (Мурманск и Кировск) — 2%, Байкал — 1%. Из зарубежных стран, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия — 1% и Болгария — 0,5%. Об этом говорят результаты исследования AliExpress Россия и Авиасейлс, поступившие в редакцию «Собака.ru».

Отправиться на горнолыжные курорты в России на новогодние праздники можно в среднем за 7,5 тысяч рублей, в другие страны — за 21 тысячу. Россияне планируют отдыхать на отечественных курортах ровно неделю, что на три дня меньше, чем за границей. Путешественники покупают авиабилеты обычно за три месяца до того, как отправиться на отдых.

За сентябрь спрос на товары для зимних видов спорта вырос в два раза. Эксперты объясняют это смещением спроса — россияне хотят заранее спланировать зимний досуг и ждут раннего похолодания. Россияне стали чаще покупать санки и снегоходы — спрос на них вырос в 8 раз. Особой популярностью пользуются тюбинги — специальные надувные санки для катания по снегу. Другая популярная категория — товары для катания на лыжах и сноуборде. В сентябре их стали покупать в два раза чаще по сравнению с прошлым годом.

В два раза вырос спрос и на аксессуары для зимних видов спорта — чаще всего россияне стали покупать лыжные очки с защитой от ультрафиолета. Спросом пользуются и специальные балаклавы для езды на лыжах или санках. Кроме того, в 6 раз вырос спрос на термобелье с флисовой подкладкой для зимнего катания на лыжах и сноуборде. Популярны и товары для занятия хоккеем на льду — спрос на них в сентябре вырос в 1,6 раза. Россияне чаще всего заказывают хоккейные клюшки, шлемы и перчатки.