Теперь туристы из России могут не проходить карантин по прибытии в Абу-Даби. Также министерством здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

За 48 часов до въезда в Абу-Даби необходимо заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации. После одобрения анкеты туристам следует установить приложение Alhosn, в котором видны результаты тестов и статус вакцинации — оно используется при входе в общественные места эмирата. Как пишет «Интерфакс. Туризм», без прививки от коронавируса не пустят в рестораны, кафе, торговые центры, музеи и культурные центры, а также в тематические парки.

За 48 часов до въезда также необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус — по прилету ему присвоят номер ID, необходимый для полной регистрации в приложении Alhosn. Также в аэропорту нужно сдать еще один тест, результат которого будет готов через 90 минут. От тестирования освобождены дети до 12 лет.

Туристы из стран, входящий в «зеленый список», сдают еще один тест на шестой день пребывания в Абу-Даби. До того, как Россия была включена в список, туристы должны были соблюдать обязательный 10-дневный карантин.