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«Аэрофлот» перестал возвращать часть сборов при возврате билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать часть сборов при возврате билетов. Пассажиры, передумавшие лететь, не смогут получить средства за использование автоматизированных систем бронирования — они являются фактическими затратами для компании и в случае возврата становятся прямым убытком.

Фото: Shutterstock.com

 

Сборы за использование систем бронирования в случае возврата билета «Аэрофлот» перестал возвращать пассажирам с 28 сентября. На этапе покупки билета эти сборы включены в его стоимость. «Мы платим за использование внешних систем при оформлении билетов. Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — приводит РБК заявление «Аэрофлота».

Авиакомпания взимает следующие сборы:

  • 270 рублей при покупке билета на внутренний рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»;
  • 3,90 евро при покупке билета на международный рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»;
  • 8,50 евро при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж.

Кроме того, дополнительно оплачивается покупка билета с вылетом из Китая, если он был приобретен не в России и не в Китае — сбор составляет 100 долларов. Сбор в размере 10 долларов взимается за возможность купить билет с маршрутом из пунктов России, если билет покупался не в России. 20 евро придется заплатить за билет на рейс из пунктов Европы до пунктов Китая — в случае, если он приобретается за пределами России и Китая.

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