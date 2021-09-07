«Принимая во внимание прогресс в вопросе вакцинации на Кубе и ее эффективность, а также то, что более 90% населения острова будут привиты в ноябре, власти страны готовят условия для постепенного открытия границ с 15 ноября 2021 года. Протоколы для прибывающих туристов будут более гибкими и сосредоточатся на наблюдении за гражданами, у которых есть симптомы коронавируса. Диагностические тесты по прибытии будут проводиться выборочно, а ПЦР-тест не будут требовать ото всех. Будет учитываться сертификат о вакцинации от коронавируса», — приводит «Интерфакс» заявление министерства туризма Кубы.

Какие именно вакцины от коронавируса будут признаны на Кубе — министерство не уточняет. В настоящее время граждане прививаются трехфазной вакциной Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы. По итогам испытаний она показала эффективность от COVID-19 на 92%. В то же время на Кубе разрабатывают еще несколько вакцин от коронавируса.

По словам советника по туризму посольства Кубы Хуана Карлоса Эскалоны, с большой долей вероятности Куба будет принимать россиян, привитых «Спутником V». Кроме того, Куба обещает разработать для российских туристов специальные условия въезда, о которых будет объявлено позднее.