Прямые перелеты из Петербурга в Варну возобновляет авиакомпания «Россия»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, из Пулково по вторникам самолет будет отправляться в 9:00 мск и прибывать в аэропорт Варны в 12:25. Обратно рейс в этот день будет вылетать в 13:25 и прибывать в Петербург в 16:45 мск. По воскресеньям вылет из Петербурга будет осуществляться в 10:00 мск с прибытием в Варну в 13:25, обратный вылет в 14:40 с прибытием в Пулково в 18:00 мск.

«Авиакомпания «Россия» расширяет список курортных направлений на карте полетов и возобновляет прямые регулярные рейсы в Варну (Болгария). Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A319. Первый рейс состоится в воскресенье, 8 августа», — сказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также напомнили пассажирам о необходимости соблюдать правила перелета в период пандемии.