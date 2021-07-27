Венгрия открыла границы для вакцинированных от коронавируса туристов из России

С 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, однако попасть в страну было нельзя. В свою очередь венгры могли могли поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью — условием для получения российской визы являлось предоставление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», — сообщил накануне, 26 июля, глава венгерского МИД Петер Сийярто.

С сегодняшнего дня, 27 июля, россиянам разрешен свободный въезд в Венгрию в туристических целях. Для того, чтобы пересечь границу, они должны быть полностью вакцинированы от коронавируса.