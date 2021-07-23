Мальдивы введут налог на въезд для туристов

Согласно указу президента Мальдивской Республики Ибрагима Мохаммеда Солиха, налог на вылет будет взиматься со всех пассажиров, вылетающих из любого аэропорта на Мальдивах. Исключение сделают для пассажиров дипломатической неприкосновенностью и детей в возрасте до двух лет. Этот налог будет введен с 1 января 2022 года.

Помимо налога на вылет и сбора за обслуживание в аэропорту, новые поправки дополнительно предусматривают так называемый сбор за развитие аэропорта, взимаемый со всех пассажиров, совершающих международные перелеты через международный аэропорт Велана. Он составит 25 долларов США.

Отдельные авиакомпании будут нести ответственность за сбор с пассажиров сборов за обслуживание, развитие аэропорта и вылетных сборов. В свою очередь аэропорт, из которого вылетает рейс, будет нести ответственность за перевод налоговых денег правительству. Поправки также предусматривают ежемесячный учет и учет отправлений пассажиров в дополнение к взиманию сборов.

Как пишет мальдивское издание Raajje, граждане Мальдив будут платить за вылет с острова эконом-классом 12 долларов США за человека, иностранцы — 30 долларов. Для пассажиров бизнес-класса независимо от гражданства сумма налога составит 60 долларов, для пассажиров первого класса — 90 долларов, для вылетающих частным самолетом — 120 долларов.