Куда уезжают на отдых петербуржцы и как к нему готовятся? Опубликованы результаты исследования

Предпочтение петербуржцев по отпуску этим летом выяснили аналитики AliExpress и «Авиасейсл». Чаще всего горожане ищут ищут авиабилеты в Сочи, Симферополь, Калининград, Анапу, Краснодар, Геленджик, Москву, Ларнаку, Минеральные воды и Махачкалу. 14% всех забронированных на лето авиабилетов из Петербурга — в Сочи и обратно. В Калининград — 11%, в Симферополь — 11%, в Анапу — 6%, в Краснодар — 4%, в Геленджик — 6%, в Москву — 3%, в Минеральные Воды — 3%, в Махачкалу — 3%.

Билеты на самолет петербуржцы бронируют в среднем за полтора месяца до планируемого отпуска — в среднем за 45 дней. И это еще спонтанно: в целом россияне бронируют билеты за 49 дней до вылета. 10 дней — столько в среднем туристы проводят в другом городе или стране. Это на 9% меньше, чем среднем по стране.

Также в 2021 году петербуржцы часто путешествуют с детьми — каждый восьмой горожанин летит с ребенком. Что касается денег, то петербуржцы в этом году стали больше экономить: на авиабилеты этим летом они тратят в среднем 14 тысяч рублей. Билеты с багажом бронирует почти треть пользователей — 32%.

Также аналитики выяснили, что петербуржцы берут с собой в отпуск. Это внешний аккумулятор, купальники, сумка для путешествий, санскрин, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы, пляжная обувь. Общая стоимость отпускного набора жителя Санкт-Петербурга составила 7 550 рублей. Больше всего денег на популярные товары для отпуска тратят в Самаре (9,6 тысячи рублей), а меньше всего — в Москве (5,9 тысячи рублей).