Власти Крыма допустили закрытие полуострова для туристов из-за ухудшения ситуации с COVID-19

«Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы, которые позволят людей не терять, у нас жизнь и здоровье в приоритете. <...> Пока делать мы этого не собираемся, таких решений нет, планов нет, но если ситуация перевалит за критическую отметку, то придется», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Аксенова, более 2,7 тысяч случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю — это максимальный показатель за все время пандемии. По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее. Среди умерших пациентов с коронавирусом, а это 54 человека за неделю, треть составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет. Большинство были госпитализированы не сразу — через два и более дня после начала болезни.

Аксенов обратился к крымчанам и к бизнесу с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста заболеваемости. «Единственное лекарство — разобщение, не подходите близко, надевайте в общественном транспорте маски. Уважаемые туристы, тоже прошу: помните, что возможности нашей медицины не безграничны, соблюдайте и уважайте нормативные акты, которые действуют на территории республики», — резюмировал глава Крыма.

22 июня в Крыму ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.