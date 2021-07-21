Хорватия вводит обязательные тесты на коронавирус для всех туристов из России

«В целях защиты здоровья и предотвращения распространения коронавируса были введены дополнительные эпидемиологические меры для въезжающих в Хорватию. Их цель — предотвратить завоз новых штаммов COVID-19. В частности, из-за ухудшения эпидситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры с 26 июля у туристов из этих стран на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране, независимо от того, вакцинированы ли они или имеют справку о перенесенной болезни», — сообщает институт общественного здравоохранения Хорватии.

Пока что россияне могут въезжать в Хорватию, предъявив сертификат о вакцинации от коронавируса «Спутником V». Также подойдет справка о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.