Личный опыт: как я в разгар сезона съездила на уикенд в Анапу

Искусствовед Наталья Сиверина — герой, не иначе! Ради ярких впечатлений и — смеем надеяться — этого текста, она поехала в самый пик сезона на Черное море в Анапу. В своей колонке она поделилась с «Собака.ru», почему любовь к этому городу не бывает простой.
Почему Анапа?
Прогноз погоды, обещавший Петербургу ежедневные температурные рекорды, заставил искать пристанище на выходные еще в позапрошлый вторник. Ближайшие свободные номера в хорошем отеле по адекватной цене обнаружились только в Анапе. Рискнули, и считаем, что не прогадали.
Никогда ранее не отдыхала там. Но в мае этого года мы побывали в туре по винодельням Кубани и один день провели в Анапе. Приморская часть города показалась очень обаятельной: зеленые бульвары, цветущие розы в палисадниках, южные сосны, сомкнувшие кроны над уютным улочками, традиционные для этих мест одноэтажные домики «в три окна на улицу», большинство из которых ухожены, побелены или оштукатурены в нежных оттенках голубого и розового, и, конечно же, увиты виноградом. Не буду врать, не везде здесь красиво, в Анапе полно уродливых зданий, но это обстоятельство искупается буйной зеленью и идеальной чистотой на улицах. Никакого мусора, ни окурков, ни одноразовых стаканчиков, ни продуктов жизнедеятельности собак здесь не найдешь, даже если специально стараться. Местные урны, не побоюсь этого слова, прекрасны, вовремя опустошаются, и никогда вы не увидите вокруг них противных липких подтеков от недопитых напитков. В ответ на мой восторг после майского визита скептики говорили мне: «Подожди. Вот приедешь в сезон, будут толпы! Увидишь нормальную грязищу». Спойлер: в сезон также чисто. О, если бы местные коммунальщики поделились своим секретом чистоты с нашими…
Встроенный в скалистый берег отель «Утесов», где мы тогда остановились, произвел впечатление благодаря архитектурным и дизайнерским решениям: просторные, лаконично оформленные номера, завораживающий, открывающийся прямо от входной двери вид на бескрайний простор моря. С широких и глубоких лоджий с развевающимися на ветру белыми занавесками не уйти. Хочется лежать, мечтать, попивать белое вино. Мы провели в «Утесове» одну ночь и один день и захотели вернуться.
Как добраться в Анапу
Добраться до Анапы очень легко: сюда летают несколько авиакомпаний, есть утренние, дневные и вечерние рейсы. Время в пути примерно 2 часа 40 минут. Из аэропорта Витязево до центра можно доехать за 30 минут и за 50 минут — если пробки. В выходные, трафик, конечно же, есть, главным образом потому, что популярные песчаные пляжи находятся по пути в аэропорт.
О пляжах
Постояльцев «Утесова» возят на частный пляж Felecita в пригороде Анапы Джемете. Из-за бесконечного медленно движущегося потока машин, время в пути составляет около 40 минут. Здесь живописные дюны, чистый мелкий песок, пологий заход в море. Трансфер, большой зонтик и два шезлонга входят в стоимость номера. За дополнительные деньги (от 3 500 рублей) можно взять VIP-юнит с шезлонгами, диваном и креслами.
Felecita — однозначно один из лучших частных пляжей в округе. Здесь работает приятный персонал и предоставляют новое оборудование. Место тихое и чистое, что дает возможность услышать голоса ласковых продавцов и зазывал. «Креветочки на веточке, барабулечка-крохотулечка, кукурузка сочная, молочная», — выпевает разносчица пляжной еды. «Прогулочка на бананчике-хулиганчике», — вторит ей заведующий водными развлечениями.
Окунуться в море можно на пляже прямо под «Утесовым». Но берег тут не галечный, а разнокалиберно-каменный — без резиновых плавательных галош в море зайти проблематично. Вода чистая, и тапочки по сходной цене в 350 рублей продаются повсеместно. В этом районе целая череда вполне цивилизованных, но многолюдных территорий. Шезлонг под навесом обойдется в 350 рублей в день. В некоторых частях пляжах громко играет музыка, но есть и тихие уголки. Однако, в любом случае проводить здесь целый день не комфортно.
О курортной жизни
С закатом солнца в Анапе начинается вечерний променад. Все выходят на прогулку и ужин. Сразу оговорюсь, что мы в этот уикенд ограничились променадами от отеля «Утесов» до Морского порта. На городской пляж, аттракционы и другие курортные увеселения мы не заходили. Но в нашем распоряжении было более пяти километров прекрасного маршрута по высокому берегу над галечными пляжами, мимо анапского маяка, через Среднюю и Золотую бухты. Недостаток его в том, что дорожка вдоль моря узкая, поэтому отдыхающим (особенно с маленькими детьми) приходится бесконечно лавировать, пока не доберешься до маяка, где набережная расширяется. Здесь и начинается вечерняя жизнь...Во всех заведениях Анапы, будь то гастробар или кафе вечером очень громко играет живая музыка или диджеи.
В районе Средней бухты обращает на себя внимание заведение под названием «Скала грез», находящееся под советской стелой «Курорты – народу». Примечательный нейминг, козырная локация, регулярная полная посадка и сверх романтический репертуар побудили обратиться к отзывам. В ходе поиска обнаружила текст, написанный человеком с писательским талантом масштаба Зощенко. Автор сообщает: «В кафе контингент веселый, человек мужской особи так танцевал и радовался, что хлопал и махал перед нами руками. Видимо мы должны были разделять это безгранично неадекватное поведение». Если вы полагаете, что он имеет ввиду, что невозможно было нормально поесть, то ошибаетесь. «Безграничный неадекват» мешал посетителю нормально танцевать, поэтому советует выбирать танцплощадку тщательнее.
Далее по маршруту более респектабельная Золотая бухта, здесь кафе с умеренной музыкой и без танцев. Есть ухоженная площадка для петанга, а рядом с ней фудтрак GASTROPORTFOOD.RU с мидиями, устрицами, креветками и барабулькой, работающий до последнего клиента.
В Анапе закон о тишине соблюдается строго. После одиннадцати все затихает и постепенно закрывается. Набережная становится практически безлюдной, так что идти обратно из центра даже неуютно, тем более, что дорога пролегает мимо старого кладбища.
О еде и вине
Мы не узнали, как кормят в «танцевальных кафе», зато заведения в Анапе показались достойными. Лучшее блюдо, которое попробовали, — паста с барабулькой. В ресторане Nacional в отеле «Утесов» ее готовят великолепно.
В целом местные повара стремятся к многословным гастрономическим высказываниям, поэтому лучше брать простые блюда: черноморских мидий в различных соусах (опять же в Nacional их готовят прекрасно), пасту с морепродуктами или, например, с рапанами, и, конечно же, барабульку.
Вино — отдельная тема. Сейчас на Кубани происходит накал страстей, что-то вроде золотой лихорадки, и прямо на глазах складывается легенда местных терруаров. Поэтому обсудить с официантом местные вина, сделать свой выбор или спросить его совета — это абсолютный must do, этим вы сразу к себе расположите. Напитки есть действительно хорошие. Например, в ресторане Brookwin про них знают все: про купажи и винтажи, про лучшие винодельни и гаражные вина и про все последние новости отрасли. Кстати, термин «гаражное вино», здесь общеупотребим и не является атрибутом посвященных.
Например, сценка на пляже:
— Мы видели в баре в холодильнике бутылочку розе, не нальете нам по бокальчику?
— Ой, к сожалению, никак. Это клиенты приехали со своим гаражным вином, просили охладить. Вы попробуйте наше гаражное.
Иногда под термином «гаражное» понимают домашнее бочковое, но в Brookwin его трактуют правильно, так что смело спрашивайте рекомендаций. И еще здесь замечательная паста с морепродуктами.
Что я могу сказать про Анапу? Есть свои особенности, их даже много, но, наверное, приеду еще раз. Анапа – mon amour, а любовь не бывает простой.
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