Личный опыт: как я в разгар сезона съездила на уикенд в Анапу

Почему Анапа?

Прогноз погоды, обещавший Петербургу ежедневные температурные рекорды, заставил искать пристанище на выходные еще в позапрошлый вторник. Ближайшие свободные номера в хорошем отеле по адекватной цене обнаружились только в Анапе. Рискнули, и считаем, что не прогадали.

Никогда ранее не отдыхала там. Но в мае этого года мы побывали в туре по винодельням Кубани и один день провели в Анапе. Приморская часть города показалась очень обаятельной: зеленые бульвары, цветущие розы в палисадниках, южные сосны, сомкнувшие кроны над уютным улочками, традиционные для этих мест одноэтажные домики «в три окна на улицу», большинство из которых ухожены, побелены или оштукатурены в нежных оттенках голубого и розового, и, конечно же, увиты виноградом. Не буду врать, не везде здесь красиво, в Анапе полно уродливых зданий, но это обстоятельство искупается буйной зеленью и идеальной чистотой на улицах. Никакого мусора, ни окурков, ни одноразовых стаканчиков, ни продуктов жизнедеятельности собак здесь не найдешь, даже если специально стараться. Местные урны, не побоюсь этого слова, прекрасны, вовремя опустошаются, и никогда вы не увидите вокруг них противных липких подтеков от недопитых напитков. В ответ на мой восторг после майского визита скептики говорили мне: «Подожди. Вот приедешь в сезон, будут толпы! Увидишь нормальную грязищу». Спойлер: в сезон также чисто. О, если бы местные коммунальщики поделились своим секретом чистоты с нашими…

Встроенный в скалистый берег отель «Утесов», где мы тогда остановились, произвел впечатление благодаря архитектурным и дизайнерским решениям: просторные, лаконично оформленные номера, завораживающий, открывающийся прямо от входной двери вид на бескрайний простор моря. С широких и глубоких лоджий с развевающимися на ветру белыми занавесками не уйти. Хочется лежать, мечтать, попивать белое вино. Мы провели в «Утесове» одну ночь и один день и захотели вернуться.