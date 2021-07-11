В Шереметьево пассажир открыл аварийный люк из-за жары. Авиакомпания собирается подать на него в суд

По информации телеканала «360», из-за действий мужчины всех остальных пассажиров вывели из самолета, а воздушное судно заменили. В авиакомпании отметили, что собираются подать в суд на пассажира, открывшего дверь.

«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — заявил представитель перевозчика Сергей Стариков изданию «Подъем».