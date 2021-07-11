В Шереметьево пассажир открыл аварийный люк из-за жары. Авиакомпания собирается подать на него в суд

В московском аэропорту Шереметьево перед вылетом самолета авиакомпании «Россия» в Турцию одному из пассажиров стало жарко, поэтому он решил открыть люк аварийного выхода. В результате произошел автоматический выпуск надувного трапа, и рейс задержали на четыре часа. Ролик опубликовали очевидцы в Instagram.
По информации телеканала «360», из-за действий мужчины всех остальных пассажиров вывели из самолета, а воздушное судно заменили. В авиакомпании отметили, что собираются подать в суд на пассажира, открывшего дверь.
«Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — заявил представитель перевозчика Сергей Стариков изданию «Подъем».
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