Привитые и переболевшие COVID-19 россияне могут не сдавать ПЦР-тест по возвращении в страну из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы. Но только в том случае, если они привились или переболели — остальным нужно сдать один тест вместо двух.
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Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, при наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев коронавируса сдавать ПЦР-тест по возвращении в страну из-за рубежа не требуется.
Всем остальным все-таки придется сдать тест. Но не два, как раньше, а только один — и в течение трех дней с момента прибытия в Россию.
«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в постановлении.
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