Привитые и переболевшие COVID-19 россияне могут не сдавать ПЦР-тест по возвращении в страну из-за рубежа

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, при наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев коронавируса сдавать ПЦР-тест по возвращении в страну из-за рубежа не требуется.

Всем остальным все-таки придется сдать тест. Но не два, как раньше, а только один — и в течение трех дней с момента прибытия в Россию.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в постановлении.