Индонезия ужесточает правила въезда в страну для иностранцев и вводит обязательный карантин

Как сообщили в офисе по туризму Индонезии, изменения в правилаъ въезда в страну вступят в силу с 6 июля. Теперь иностранным гражданам нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации, а также сдать два ПЦР-теста в Индонезии: в день прилета и через неделю после прибытия в страну. Карантин в специальных отелях для всех иностранцев будет составлять восемь дней.

Отдельно подчеркивается, что российская вакцина «Спутник V» не признана на территории Индонезии и не позволяет въехать в страну тем, кто ею привился. Кроме того, с 3 по 21 июля закрыты все туристические направления и зоны отдыха Индонезии.

Как надеется министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандьяга Уно, принятые меры по ограничению внутреннего и международного туризма помогут улучшить ситуацию в Индонезии и значительно сократить число новых случаев заболеванием COVID-19. Согласно планам индонезийского правительства, открытие острова Бали и других направлений будет зависеть от ряда факторов, в числе которых успешные темпы вакцинации 70-80% индонезийского населения.