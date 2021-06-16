Туристов из России обязали проходить карантин по прибытии в Абу-Даби

С 16 июня российские туристы могут въехать в Абу-Даби с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 96 часов до прилета. По прибытии в эмират потребуется еще один платный тест на COVID-19, после чего необходимо зарегистрироваться в приложении по отслеживанию людей на карантине.

Туристам на карантине выдадут браслеты, которые нужно носить на протяжении 10 дней. Медики Абу-Даби сами предложат место для самоизоляции — им может быть, в том числе, специализированный отель-обсерватор. Следующий ПЦР-тест нужно сдать на шестой день карантина, еще один — на 12-ый после прибытия в Абу-Даби.

Если результат теста, проведенного на шестой день, будет отрицательным, то по окончании 10-дневного карантина электронный браслет заберут — турист сможет выйти из самоизоляции.

Россия была включена в «зеленый список» стран для въезда в Абу-Даби 25 апреля. Туристам нужна была только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. Затем нужно было пройти еще один платный тест, потом, в зависимости от срока пребывания, еще один или два — на 6 и на 12 день.