Туристы из России смогут посетить Черногорию без ПЦР-тестов

По словам министра, для иностранцев, которые заразились коронавирусом на территории Черногории, предоставят бесплатную медицинскую помощь. Также правительство готово предоставить бесплатно ПЦР-тест по возвращению в свою страну.

Как рассказал Милатович, туристическая отрасль страны столкнулась со спадом в 85% в 2020 году. Это привело к тому, что экономика страны упала на 15%. «Мы особо рассчитываем на туристов, которым хорошо знакома Черногория. Потому что в такое время, как пандемия, люди приезжают в те места, которые уже хорошо знают, а российские туристы хорошо знают Черногорию», — заключил министр.