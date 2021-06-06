Туристы из России смогут посетить Черногорию без ПЦР-тестов

У российских туристов появится возможность посещать Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, и для этого не потребуется виза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Черногории Якова Милатовича.
«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — отметил он.
По словам министра, для иностранцев, которые заразились коронавирусом на территории Черногории, предоставят бесплатную медицинскую помощь. Также правительство готово предоставить бесплатно ПЦР-тест по возвращению в свою страну.
Как рассказал Милатович, туристическая отрасль страны столкнулась со спадом в 85% в 2020 году. Это привело к тому, что экономика страны упала на 15%. «Мы особо рассчитываем на туристов, которым хорошо знакома Черногория. Потому что в такое время, как пандемия, люди приезжают в те места, которые уже хорошо знают, а российские туристы хорошо знают Черногорию», — заключил министр.
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