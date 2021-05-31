Тунис отменил обязательные тесты на коронавирус для туристов из России. Но при одном условии

Отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников уже с 1 июня. При себе турист должен иметь свидетельство о получении прививки с QR-кодом. Также справка о прохождении тестирования не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия.

Всем остальным туристам от 12 лет и старше обязательно предъявление справки об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть выдан компетентными органами здравоохранения или содержать QR-код.

Отмечается, что одиночные путешественники-нерезиденты без прививки должны подписать согласие об обязательном соблюдении карантина в течение 7 дней в отеле. «По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр», — подчеркнули в офисе по туризму Туниса. В свою очередь организованные туристы, прилетающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами, должны пользоваться только туристическим транспортом и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.