Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Власти Греции решили продлить до 7 июня разрешение на приезд неограниченного числа россиян — при условии, что граждане РФ предоставят свидетельство о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Об этом пишет ТАСС.
В новом решении будут действовать все условия предыдущего документа. Так, была отменена квота в 4 тыс.человек и обязательный семидневный карантин по приезде.
«Граждане стран, въезд которых в Грецию разрешен, могут использовать для этого международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Корфу, контрольно-пропускные пункты в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, а также в местечке Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00», — говорится в сообщении.
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