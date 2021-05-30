Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

В новом решении будут действовать все условия предыдущего документа. Так, была отменена квота в 4 тыс.человек и обязательный семидневный карантин по приезде.

«Граждане стран, въезд которых в Грецию разрешен, могут использовать для этого международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Корфу, контрольно-пропускные пункты в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, а также в местечке Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00», — говорится в сообщении.