Франция возобновляет выдачу виз в России

Для подачи документов на продление визы необходимо предоставить паспорт с проставленной в нем краткосрочной визой многократного въезда сроком на 5 лет, выданной Францией и истекшей в период 2020 или 2021 годов. Срок действия данной визы должен быть закончен на день подачи заявления. Также заявитель должен предоставить все подтверждающие документы для последующей запланированной поездки во Францию — их перечень указан на сайте официального визового центра страны в России. Процедура по заполнению формуляра на визу и записи на подачу документов за время пандемии осталась неизменной, с ней можно ознакомиться на сайте.

Россияне, имеющие истекшие многократные визы, могут записаться на подачу заявлений в один из 18 визовых центров VFS Global на территории России. Прием документов осуществляется пять дней в неделю в Москве, три дня в неделю в Петербурге, Екатеринбурге, Казане, Краснодаре и Ростове на Дону и один день в неделю в других региональных визовых центрах. Возможность запросить визу для других заявителей на краткосрочную визу будет происходить позже и постепенно.

Однако, как подчеркивают в консульстве Франции в Москве, наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд в страну. «Это постепенное возобновление не означает на сегодняшний день, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции, были изменены для выходцев из России. Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — говорится в сообщении.