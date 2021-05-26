В РЖД задумали отказаться от вагонов-ресторанов. Но без еды путешественников не оставят

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических. То есть там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам. Мы подумаем, как можно было бы назвать [вагоны-рестораны], может быть [разработать в вагонах] отдельные помещения и какой должен быть сервис [при предоставлении услуг питания]», — приводит «Интерфакс» слова главы РЖД Олега Белозерова.

Как считают в РЖД, пассажиры поездов дальнего следования должны иметь несколько вариантов при выборе услуг питания. В компании уже разработали и запустили линейку наборов питания, которую сейчас тестируют в поездах на некоторых маршрутах, а также рассматривают появление новых типов вагонов, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда и подогреть их самостоятельно.