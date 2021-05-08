Авиакомпания Air Serbia запускает рейсы между Петербургом и Белградом

Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Из расписания следует, что по вторникам самолет будут прилетать из столицы Сербии в 09:55, а по четвергам — на 20:45. Вылет из Петербурга в Белград авиакомпания запланирован по вторникам в 10:45, по четвергам — в 21:35.