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Авиакомпания Air Serbia запускает рейсы между Петербургом и Белградом

С 8 июня авиакомпания Air Serbia запускает прямые рейсы между Петербургом и Белградом. Об этом заявила пресс-служба аэропорта Пулково.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Из расписания следует, что по вторникам самолет будут прилетать из столицы Сербии в 09:55,  а по четвергам — на 20:45. Вылет из Петербурга в Белград авиакомпания запланирован по вторникам в 10:45, по четвергам — в 21:35.

Добавим, что для въезда в Сербию российские туристы должны предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.

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