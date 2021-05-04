Петербургский аэропорт «Пулково» впервые с 2007 года возобновил прямые рейсы в Каир

Выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Петербург—Каир начала авиакомпания Nordwind, первый самолет вылетел уже сегодня днем, 4 мая. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам, на комфортабельном Боинге 737-800 компоновкой 189 пассажирских мест.

Расписание:

вылет из Петербурга в 12:45, прилет в Каир в 17:00

отправление из Каира в 19:00, прибытие в Петербург в 01:15

Как отмечает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы», актуальная информация и бронирование авиабилетов доступны на сайте аэропорта, сайте перевозчика и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения могут вноситься изменения в частоту выполнения рейсов.

Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями Межправительственных соглашений. Все пассажиры в возрасте от 6 лет, в том числе граждане Египта, прибывающие на территорию Египта, должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет. Сертификат должен быть на арабском или английском языках с печатью лаборатории, точной датой и временем отбора материала. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления.

Прямых рейсов между Петербургом и Каиром не было с 2007 года. Авиасообщение между Россией и Египтом также было полностью прервано в ноябре 2015 года. Самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября утром вылетел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров, воздушное судно рухнуло в центральной части Синая. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. 17 ноября ФСБ России сообщила, что причиной трагедии стал теракт.