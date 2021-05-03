Еврокомиссия предложила разрешить въезд вакцинированным иностранцам

По мнению исполнительного органа ЕС, въезд можно разрешить не только туристам из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто прошел полностью вакцинацию теми препаратами, которые были одобрены в ЕС. В их число входят пять вакцин от COVID-19: это препараты от Pfizer, Janssen, Moderna и еще два от AstraZeneca. Кроме того, было предложено распространить разрешение на вакцины, одобренными Всемирной организацией здравоохранения к использованию в экстренных ситуациях. Добавим, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ в мае.