Италия начнет выдавать туристические визы россиянам с 3 мая

«Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», — говорится в сообщении.

Срок действия документа начнет действовать не раньше 1 июня. В генконсульстве также отметили, что в настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд на территорию Италии или стран Шенгенского соглашения.