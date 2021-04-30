Посольство США в Москве прекращает выдачу виз россиянам

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов. Это сокращение услуг необходимо в связи с извещением российского правительства от 23 апреля о намерении запретить дипмиссии США нанимать иностранцев в любом числе. Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено», — говорится в сообщении диппредставительства.

С 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммигрантских виз. Таким образом, подать документы на получение виз россияне не смогут — документы, не предназначенные для дипломатических поездок, не будут рассматривать.

Предоставляемые гражданам США в России неотложные услуги могут быть задержаны в исполнении или ограничены в связи с ограниченной возможностью передвижения персонала за пределами Москвы. Также гражданам США, находящимся в России с истекшими визами, настоятельно рекомендуется покинуть страну до 15 июня. «Если вы планируете остаться в России после этого дедлайна, посетите ваше местное отделение министерства внутренних дел, чтобы начать необходимую бумажную работу», — отмечают в посольстве.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Москвы. Среди оснований для этого указывается враждебная активность в киберсфере, вмешательство в выборы в США и других иностранных государствах. Москва ввела в отношении Вашингтона ответные санкции. Они предусматривали высылку 10 американских дипломатов, запрет сотрудникам дипмиссии выезжать за пределы мест базирования и нанимать на работу граждан России и третьих стран. Также МИР РФ опубликовал «черный список» американских чиновников, которым запретили въезд на российскую территорию.