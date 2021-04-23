Болгария открывает границы для туристов из России с 1 мая

Болгария открывает границы для иностранных туристов — в том числе из России. Попасть в страну можно будет с 1 мая. И вот на каких условиях.
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Фото: Shutterstock.com
Посетить Болгарию иностранные туристы смогут с 1 мая, имея при себе любой из трех видов медицинских документов:
- Сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса
- Отрицательный тест или определенного вида антигенный тест
- Справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом
Общее число инфицированных в стране достигло 394 594, сообщается в пятницу на информационном портале Минздрава страны. За минувшие сутки умерли 103 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 721.
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