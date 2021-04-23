18+
  • Образ жизни
  • Путешествия

Болгария открывает границы для туристов из России с 1 мая

Болгария открывает границы для иностранных туристов — в том числе из России. Попасть в страну можно будет с 1 мая. И вот на каких условиях.

  • Фото: Shutterstock.com

Посетить Болгарию иностранные туристы смогут с 1 мая, имея при себе любой из трех видов медицинских документов:

  • Сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса
  • Отрицательный тест или определенного вида антигенный тест
  • Справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом

Общее число инфицированных в стране достигло 394 594, сообщается в пятницу на информационном портале Минздрава страны. За минувшие сутки умерли 103 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 721.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты