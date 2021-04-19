Эстония возобновляет авиасообщение с Россией

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта, полеты из Таллина в Москву будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям, первый вылет запланирован на 25 апреля. Линию будет обслуживать «Аэрофлот».

По данным МИД Эстонии, с 19 апреля въезд в республику без ограничений разрешен для прибывающих из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании. Въезд в Эстонию без ограничений также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный ЕС список — это Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

После прибытия в Эстонию на 10-дневной самоизоляции следует оставаться тем прибывающим, которые приезжают из европейских стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

Туристы, которые по прибытии не хотят находиться на самоизоляции, должны сдать тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. Уже в Эстонии им можно не ранее, чем на шестой день после первого теста сделать второй. В случае, если оба отрицательные, иностранец досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции.