Власти Туниса заявили о готовности открыть границы для туристов из России

Как пишет ТАСС, в минувший вторник замглавы МИД Михаил Богданов обсудит возобновление туристических обменов и борьбу с коронавирусом с министром туризма Туниса Хабибом Амаром, находящимся в Москве с рабочим визитом. Особое внимание было уделено «проблематике возобновления туристических и культурных обменов и взаимодействия в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией».

«Мы довольны решением российских властей разрешить "Аэрофлоту" производить семь рейсов в неделю, то есть одну поездку в день, а также чартерные рейсы двух других компаний. И мы будем рады, если "Аэрофлот" захочет увеличить число рейсов в нашу страну. Мы также приветствуем любую другую российскую компанию, которая хотела бы работать в Тунисе. Если есть российские инвесторы, которые хотят вкладывать средства в туристический сектор, мы их приветствуем», — приводит РИА «Новости» слова министра туризма Туниса Хабиба Аммара.

Вакцинация пока не является обязательным требованием для туристов, планирующих посетить страну. Для въезда на территорию Туниса будет достаточно отрицательного теста на коронавирус. «Вакцина не является условием до сих пор (для въезда в Тунис – Прим. ред.). Если тест (ПЦР) отрицательный, то добро пожаловать. Такова наша политика. Мы примем все необходимые меры для защиты каждого, кто посещает Тунис», — добавил Аммар.

Напомним, 10 марта «Аэрофлот» получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в Монастир (Тунис), Пунта-Кану (Доминикана) и Доху (Катар). Однако, как напомнили в Росавиации, решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении авиасообщения по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.