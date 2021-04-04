Авиакомпания AirBaltic возобновляет рейсы из Петербурга в Ригу

«Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига», — говорится в сообщении пресс-службы. В этом месяце уже будут осуществлять 4 полета в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

«Вылет из Риги — в 08:00, прилет в Санкт-Петербург — в 09:10, затем, вылет из Санкт-Петербурга — в 10:00, прилет в Ригу — в 11:15. Время в пути займет чуть больше часа», — добавили в пресс-службе. В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.