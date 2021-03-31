Хорватия открывает границы для привитых «Спутником V» россиян

Въезд в Хорватию для иностранцев возможен со справкой об отрицательном тесте на коронавирус — он должен быть сделан не ранее чем за три дня до поездки. Въехать смогут и туристы после сдачи быстрых антиген-тестов, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации сроком действия до 6 месяцев или справкой о перенесенном COVID-19.

«Кроме того, можно будет въезжать в Хорватию с сертификатом о прививке китайскими вакцинами или российской «Спутник V», несмотря на то, что препараты все еще не зарегистрированы в ЕС. Для нас важно, что граждане с прививкой из этих стран будут рассматриваться наравне с остальными», — отметил глава хорватского МВД Давор Божинович. По его мнению, такая мера позволит «расширить круг доказательств незаразности».