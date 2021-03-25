По согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение по маршруту из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту из Франкфурта-на-Майне в Петербург и обратно. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту из Москвы в Берлин и обратно, три раза в неделю — из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно.

Авиасообщение с Венесуэлой (Москва-Каракас) будет осуществляться два раза в неделю, с Сирией (Москва-Дамаск) — один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

С 1 апреля 2021 года увеличивается число регулярных рейсов с Кубой — до семи в неделю по маршруту из Москвы в Варадеро, а также с Беларусью — один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Петербурга.

Кроме того, с 1 апреля разрешается выполнение иностранных рейсов из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Напомним, на сегодняшний день лета Россия возобновила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию, Грецию и Сингапур. С 1 апреля количество стран, с которыми возобновляется авиасообщение, достигнет 27.