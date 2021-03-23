Петербург стал одним из самых популярных направлений для туризма с кешбэком по России

В десятку наиболее популярных направлений сейчас входят Краснодарский край, Крым, Московская область, Ставрополье, Алтай, Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область. Туристы, приезжающие в Петербург, могут воспользоваться культурно-познавательными, образовательными, событийными, гастрономическими, санаторно-курортными, детскими и семейными и другими программами. Особенной популярностью в рамках программы кешбэка сейчас пользуются поездки на короткие и длинные выходные.

«Петербург представляет для наших гостей разноплановые экскурсионные маршруты, классические достопримечательности в сочетании с новой туристской и культурной географией. Также мы надеемся, что планируемые событийные мероприятия, привлекут в наш город новых гостей. Особенной популярностью в рамках программы сейчас пользуются, в том числе, поездки на короткие и длинные выходные», — отметил председатель Комитета по туризму и развитию Петербурга Сергей Корнеев.

В рамках программу туристического кешбэка предлагают посетить Петербург для прохождения восстановительных программ в оздоровительных центрах. Так, большой санаторно-курортный кластер расположен в Курортном районе, где лечение, оздоровление и активный отдых можно сочетать друг с другом, а также с насыщенной экскурсионной программой.

По данным Ростуризма, спустя 4 дня после запуска третьего этапа программы кешбэка динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели в 2,5–3 раза. «В прошлом году многие люди не воспользовались программой и просто остались дома, что соответствовало общей ситуации. Кроме этого, сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в 3 раз. На данный момент бронирования распределяются практически равномерно, что как раз решает задачу расширения крыльев сезона. Напомню, что в этом году курортный сезон у нас стартует с 1 мая», — отметила руководитель ведомства Зарина Догузова.