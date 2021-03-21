Привитые от коронавируса туристы из России смогут посетить Черногорию

Россияне, которые вакцинировались «Спутником V» или получили справку о наличии антител, смогут приехать в Черногорию. Об этом «РИА Новости» рассказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутник V"», — сообщила она. Подтверждение вакцинации нужно предоставить не менее, чем за неделю до прибытия в страну.
Те россияне, которые не вакцинировались от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или подтвердить наличие антител. Джурович добавила, что туристический сезон планируют открыть в Черногории до июня. Для этого необходимо, чтобы 70-75% населения имели иммунизацию к коронавирусу.
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