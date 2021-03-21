Привитые от коронавируса туристы из России смогут посетить Черногорию

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутник V"», — сообщила она. Подтверждение вакцинации нужно предоставить не менее, чем за неделю до прибытия в страну.