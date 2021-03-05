Аэропорт «Пулково» представил новый логотип сервиса упаковки багажа. Это руки, обнимающие чемодан

В итоге услуга получила название PackBag и слоган «Сохраним важное!». Английское название сервиса несложно прочитать в кириллице как «расквас». Логотип символизирует заботу сотрудников аэропорта о личных вещах пассажиров. «Как правило, в путешествие люди берут с собой только самое важное и необходимое, и мы делаем все возможное, чтобы багаж был защищен и загружен на борт самолёта в целости и сохранности», — добавляют в аэропорту.

Итоговый вариант логотипа был показан несколькими экспертами в области психологии и психиатрии. «Общее заключение следующее. Непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть: нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство. На этот же логотип можно посмотреть с другой стороны — как на руки беременной на животе — и это тоже ассоциация», — говорят в пресс-службе аэропорта.