В России разработают единые стандарты системы all inclusive для отелей

Отели, работающие all inclusive, уже сейчас можно найти на курортах Краснодарского края, Крыма и даже в Подмосковье. Однако у российских отелей нет единых стандартов — в одной гостинце это может быть еда пять раз в день, в другой — 24 часа в сутки, в третьей — с алкогольными напитками, сервисами и услугами для детей и взрослых.

Для урегулирования вопроса Ростуризм планирует внести соответствующие изменения в действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено» для повышения знания туристов о качестве того продукта, который им предлагает отель.

«Мы считаем, что система «все включено» (all inclusive) давно зарекомендовала себя в мире и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах. Уверены, что это обеспечит популярность отелей all inclusive в России, особенно, у семейных путешественников», — приводит «Интерфакс. Туризм» заявление пресс-службы ведомства.