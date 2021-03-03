18+
  • Образ жизни
  • Путешествия

В России разработают единые стандарты системы all inclusive для отелей

Ростуризм разрабатывает единые стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Такие предложение уже сейчас можно найти на курортах Краснодарского края, Крыма и даже в Подмосковье.

  • Фото: Shutterstock.com

Отели, работающие all inclusive, уже сейчас можно найти на курортах Краснодарского края, Крыма и даже в Подмосковье. Однако у российских отелей нет единых стандартов — в одной гостинце это может быть еда пять раз в день, в другой — 24 часа в сутки, в третьей — с алкогольными напитками, сервисами и услугами для детей и взрослых.

Для урегулирования вопроса Ростуризм планирует внести соответствующие изменения в действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено» для повышения знания туристов о качестве того продукта, который им предлагает отель.

«Мы считаем, что система «все включено» (all inclusive) давно зарекомендовала себя в мире и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах. Уверены, что это обеспечит популярность отелей all inclusive в России, особенно, у семейных путешественников», — приводит «Интерфакс. Туризм» заявление пресс-службы ведомства.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты