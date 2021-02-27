Россияне не смогут прилететь на Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие аэропортов острова

На данный момент из страны серой категории на Кипр можно попасть только по специальному разрешению. Так, допуск предоставляется гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии. Кроме того, на остров могут попасть лица, обладающие легальным правом проживания на Кипре; лица, имеющие право на въезд в Республику Кипр согласно Венской конвенции, а также граждане третьих стран, имеющие право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.