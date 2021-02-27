Россияне не смогут прилететь на Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие аэропортов острова

Российские туристы не смогут прилететь в Республику Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие в этот день аэропортов острова для международного туризма. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что РФ официально добавили в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только определенные категории граждан. В этот список также попали Великобритания, Израиль, Россия, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Статус стран «серой» группы будет обновляться каждую неделю.
На данный момент из страны серой категории на Кипр можно попасть только по специальному разрешению. Так, допуск предоставляется гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии. Кроме того, на остров могут попасть лица, обладающие легальным правом проживания на Кипре; лица, имеющие право на въезд в Республику Кипр согласно Венской конвенции, а также граждане третьих стран, имеющие право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Кипр с 1 марта планирует открыть границы для туристов из 56 стран — и Россия входила в их число. При этом уточнялось, что соблюдать обязательный карантин не придется, если тест на коронавирус по прибытии будет отрицательным.
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