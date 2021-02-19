Испания надеется на возобновление международного туризма летом 2021 года

«Испания планирует возобновить международный туризм летом — к этому времени большая часть населения (70%), скорее всего, уже будет вакцинирована. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, включая Россию, все зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу», — приводят «Известия» заявление министерства туризма Испании.

В первое время после возобновления международного туризма Испания станет доступна для ближайших европейских стран, затем — и для граждан других государств. Россия пока находится в «красном» списке Евросоюза, поэтому Испания не готова открывать для россиян границы по примеру Греции.

«Граждане РФ — не самые многочисленные посетители испанских курортов. Намного чаще в стране отдыхают гости из Великобритании, Франции и Германии. Однако с каждым годом мы принимаем все больше и больше туристов из стран, не входящих в ЕС, чьи расходы порой выше, что делает их важным источником для нашей экономики», — отмечают в Испанской конфедерации туристических агентств.

В 2020 году туристический поток в Испанию упал на 77%, страну посетили всего 19 млн иностранных туристов — это худший результат за полвека. Вклад туризма в ВВП снизился с 12,4% в 2019 году до чуть более 4% в 2020-ом. По мнению властей, способствовать скорейшему перезапуску отрасли смогут «ковидные» паспорта, на введение которых они рассчитывают.

«Наличие такого паспорта не будет для путешественников обязательным. Кроме того, если в стране отправления туриста по-прежнему наблюдается умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы — например, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус», — резюмировали в министерстве туризма Испании.